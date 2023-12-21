Интерес СМИ к детям Умерова вынудил Минобороны Украины пересмотреть некоторые планы по мобилизации

Миноборны Украины дает задний ход: мобилизация эмигрантов не планируется. В заблуждение общественность вводят иностранные журналисты, которые не так поняли главу ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», министр обороны Украины Рустем Умеров заявил немецкой прессе, что власти страны собираются мобилизовать всех мужчин, уехавших за границу. И добавил, что пока, правда, не придумали, как поступать с теми, кто откажется.

В ответ украинские СМИ вспомнили, что своих детей Умеров давно вывез в США. И министерство обороны страны сразу же передумало насильно возвращать и ставить под ружье уехавших.

В ведомстве утверждают, что призывать украинцев из-за границы пока не планируют:

«Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет, – заявил начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк. – СМИ сместили акцент. В целом говорилось про рекрутинг и необходимость донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к армии».

Напомним, цитата Умерова в немецком издании Die Welt выглядит так: «Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в Германии и других странах, должны будут явиться в призывные пункты ВСУ».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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