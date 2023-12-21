Строительство дороги на ЮБК дорожает и затягивается

Строительство участка трассы Симферополь – Ялта в обход Алушты стало дороже и затягивается. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четырехполосная дорога протяженностью 7,8 километра в обход Алушты пройдет от села Перевального через село Изобильное с выходом на ялтинское направление за городской чертой Алушты. Стоимость этого небольшого участка озвучивали в сумме 22,4 млрд рублей: из-за горного рельефа необходимо сооружение удерживающих подпорных стен, строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и девяти искусственных сооружений: это мост через реку Улу-Узень, два путепровода, виадук длиной более 178 метров и пять путепроводов тоннельного типа.

Завершить строительство планировалось к ноябрю 2026 года, но теперь сроки сдвигаются. Аксенов заявил, что это произошло из-за «объективного удорожания» проекта «в связи с изменением цен и в части работ по укреплению подпорных конструкций во избежание оползня соответствующего на дороге».

Глава Крыма не стал уточнять, насколько подорожал проект, но подчеркнул, что «Главгосэкспертиза подтвердила удорожание», и «возможно, будет сдвижка сроков».

Правительство Республики Крым уже попросило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ продлить срок строительства на год.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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