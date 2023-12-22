В Крыму косметолог обезобразила пациенток

В Крыму будут судить частного косметолога, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью пациентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, женщина оформила самозанятость и оказывала услуги в области пластической хирургии В Черноморском районе. При этом у женщины нет ни соответствующего образования, ни сертификатов, ни лицензии на осуществление косметологической деятельности, ни стажа работы.

«Частный косметолог за плату в размере 6 и 7 тысяч рублей на дому при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, провела подтяжку лица двум жительницам Черноморского района, – рассказали в ведомстве. – В рамках следствия была проведена комиссионная медицинская экспертиза, которая подтвердила, что своими действиями частный косметолог умышленно оказала услугу, не отвечающую требованиям безопасности здоровья, причинив женщинам тяжкий вред здоровью, выразившийся в обезображивании лица».

Возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественных оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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