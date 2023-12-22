В одном из детских санаториев Крыма отравились несколько детей

В одном из детских санаториев Евпатории отравились несколько детей.

В начале текущей недели в городе возникли проблемы с водоснабжением. В санаторий завезли воду для хозяйственных нужд: мытья посуды и других. Позже в медпункт начали обращаться дети 9-10 лет с жалобами, у троих была рвота. Температура ни у одного не поднялась, поэтому им просто выдали активированный уголь.

«После приема сорбента стало легче, врачи считают, что причиной отравления могла стать та привезенная вода», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

В ГУП «Вода Крыма» эту версию отвергают: «В евпаторийском поселке Заозерном и микрорайоне Лимановка из-за проведения ремонта на сетях действительно отключали воду в период с 1 часа ночи 20 декабря до 14 часов 21 числа. На время ограничения был организован подвоз питьевой воды населению и в социально значимые объекты. В частности – в местную школу, амбулаторию, санатории «Юность» и «Бригантина», – сообщили в пресс-службе компании. – Жалоб на качество воды или самочувствие после ее использования из других объектов не поступало. Перед выходом на линию емкость автоцистерны прошла обязательное обеззараживание, что подтверждается актом лабораторного контроля. Качество питьевой воды по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным, химическим, радиологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН».

Сейчас в ситуации разбирается Роспотребнадзор.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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