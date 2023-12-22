Несколько десятков предприятий Крыма требуют возместить ущерб, нанесенный водной блокадой

Несколько десятков предприятий Крыма подали в

в Арбитражный суд иски о возмещении ущерба, нанесенного Украиной в результате водной блокады полуострова. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе – Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» и завод «Бром».

Предварительно ущерб, нанесенный истцам, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Пока иски подали 22 предприятия. В ближайшее время обратиться в суд планируют еще 14 предприятий.

«Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы», – считает Константинов. – Любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела».

Спикер добавил, что для поддержки субъектов хозяйствования в процессе примут участие крымские министерства промышленной политики, сельского хозяйства, курортов и туризма.

Напомним, 25 октября Арбитражный суд РК постановил взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 млрд 622 млн 372 тыс 67 рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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