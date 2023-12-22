Аэропорт Краснодара пока не откроют

Аэропорт Краснодара не откроют ни к новогодним праздникам, ни к началу нового рабочего года.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня планировалось рассмотреть результаты работы представителей Минобороны и их выводы по техническим возможностям организации рейсов, а также анализ возможных опасностей для пассажирских судов.

Накануне отмечалось, что вопрос могут отложить минимум на месяц. Так и получилось.

«Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта», – пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиационных и силовых структурах. В ведомстве считают, что в данный момент невозможно полностью обеспечить безопасность полетов. К вопросу собираются вернуться не ранее февраля 2024 года.

Между тем, правительство России 3,3 млрд рублей на финансовую поддержку южный аэропортов, закрытых с 24 февраля 2022 года. Речь идет о воздушных гаванях Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

Средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и оплате процентов по кредитам или займам за август – ноябрь 2023 года, уточняет «Коммерсант». На эти цели уже было выделено более 12 млрд рублей.

Краснодар, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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