В Крыму увеличивают посадки леса

В Крыму за 4 года высажено более 1 тысячи гектаров леса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году в рамках проекта «Сохранение лесов» новые посадки разбиты на площади 295 гектаров. Заготовлено 90 кг семян, из которых будет подготовлен посадочный материал для будущего сезона. Например, в 2024 году планируется высадить еще более 300 гектаров. Каждый год и эта цифра постепенно увеличивается», – рассказала министр.

«У нас используется районированный посадочный материал. Он полностью готовится силами 20 питомников, которые находятся на территории Республики Крым, – цитирует РИА Новости Крым министра экологии РК Ольгу Славгородскую. – Мы не высаживаем лесополосы в Первомайском, Раздольненском районе посадочным материалом, который предназначен для Старого Крыма или Алушты. В основном это дуб, сосна, клен»

Министр добавила, что в этом году в Белогорском районе и Судаке высадили сосну крымскую.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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