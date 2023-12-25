В Севастополе повысили взносы на капитальный ремонт

В Севастополе повысили плату за капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2024 года, размер минимального взноса на капитальный ремонт жилья в МКД, расположенных на территории Севастополя, составит 15,38 рубля за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, что на 28% больше, чем сейчас.
Напомним, в завершающемся году севастопольцы отчисляли на капремонт минимум 11,98 рубля за квадратный метр.
Севастополь, Олег Яковенко
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