В Севастополе повысили взносы на капитальный ремонт

В Севастополе повысили плату за капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2024 года, размер минимального взноса на капитальный ремонт жилья в МКД, расположенных на территории Севастополя, составит 15,38 рубля за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, что на 28% больше, чем сейчас.

Напомним, в завершающемся году севастопольцы отчисляли на капремонт минимум 11,98 рубля за квадратный метр.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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