В Ялте и семи ее поселках сутки нет газа

В Ялте уже сутки без газа остаются 21 улица и 7 поселков: Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра, Кореиз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», газ отключили накануне около 16:00 из-за серьезной утечки на подземном газопроводе среднего давления. Причина утечки пока не называется – над этим работают эксперты.

«Аварийно-восстановительные работы силами Ялтинского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» на газопроводе среднего давления Ду350 по возобновлению подачи газа начаты, – заявили в ГУП РК «Крымгазсети». – Работы будут производится поэтапно, окончание работ – не позднее 14:00 27 декабря».

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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