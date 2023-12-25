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Понедельник, 25 декабря 2023, 20:50 мск

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Польские фермеры угрожают снова перекрыть границу с Украиной

Фото: Pixabay

Польские фермеры угрожают снова перекрыть границу с Украиной сразу после наступления нового года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне, 24 декабря, была снята блокада с КПП «Медика – Шегини». Но не окончательно, а только на время рождественских праздников. Если после этого обещанные правительством Польши уступки для местных производителей не будут введены в реальности, фермеры снова организуют блок-посты.

А пока фермеры потребовали от премьер-министра Туска официальный документ с подтверждением, что требования будут выполнены.

Между тем, польские перевозчики продолжают блокаду украинских фур.

Варшава, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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