В результате атаки ВСУ в Феодосии пострадали районы порта и вокзала

ВСУ атаковали порт Феодосии. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как именно было совершено нападение, он не уточнил, но добавил: «Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены».

В местных пабликах пишут: в зданиях, находящихся вблизи порта, повыбивало окна и стеклянные двери.

Кроме того, пострадал железнодорожный вокзал: взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка. Пригородные поезда из Феодосии пока отправляют со станции Айвазовская.

Изменены и некоторые маршруты городского общественного транспорта, так как по ряду улиц закрыто движение.

Феодосия, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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