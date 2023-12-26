В результате атаки на Феодосию есть погибшие и раненые

В результате ночной атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью ВСУ ударили по порту Феодосии. В районе порта выбило окна и двери в зданиях. Пострадал так же железнодорожный вокзал.

«Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых, – уточнил глава РК. – Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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