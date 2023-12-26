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Вторник, 26 декабря 2023, 13:28 мск

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Во время удара по Феодосии поврежден большой десантный корабль

Во время удара ВСУ по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уже сообщал «Новый День», нападение было совершено сегодня ночью. По данным ведомства, авиационные управляемые ракеты были запущены с украинских самолетов Су-24. Два самолета были уничтожены российскими средствами ПВО в районе поселка Жовтень, в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

Феодосия, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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