В Феодосии выросло число пострадавших во время ночного удара

В Феодосии увеличилось число пострадавших во время ночного удара ВСУ.

Как уже сообщал «Новый День», в ходе украинской ракетной атаки в домах, прилегающих к территории порта, выбило окна, аналогичные повреждения отмечены на железнодорожном вокзале. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что один человек погиб, ранения получили двое. Сейчас МЧС скорректировало данные.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по РК Игоря Скуртула, официально зарегистрировано 5 пострадавших. Одним из них погиб, двум оказана амбулаторная помощь, еще двое госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в минздраве РК.

К этому часу все основные пожары локализованы и потушены, общественный транспорт работает в штатном режиме.

Феодосия, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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