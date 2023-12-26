Восстановить поврежденные штормом севастопольские причалы быстро не получится

Восстановить разрушенные штормом причалы быстро не получится. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», причалы были повреждены в конце ноября во время урагана. Это существенно сократило транспортную доступность Северной стороны.

«На сегодняшний день в процессе обследования утонувшего плавпричала на Радиогорке обнаружены три пробоины, одна из которых шириной в 2 метра, в связи с чем корпус негерметичен, а глубина его залегания не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства, – рассказал губернатор. – Все это препятствует судовому ходу, поэтому невозможно что-то временное делать сейчас с причалом. Поэтому специалисты прорабатывают альтернативные варианты судоподъемных работ в рамках проектно-изыскательских работ по реконструкции данного причала».

Кроме того, до сих пор не обследован причал, находящийся рядом с Михайловской батареей: соответствующие работы начались только сегодня, потому что до этого не было разрешения от руководства Черноморского флота.

«Для обеспечения доступности жителей Радиогорки принято решение об организации дополнительного бесплатного маршрута «площадь Захарова – Радиогорка (улица Громова)», – добавил Развожаев. Автобусы начнут ходить 29 декабря. А на уже существующем компенсационном маршруте добавят 4 промежуточных остановки.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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