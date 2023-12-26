Украинские беженцы выстраиваются в длинные очереди, чтобы продлить паспорта

У украинских посольств и консульств начали расти очереди из желающих продлить паспорта или оформить другие необходимые документы. Так, в сети появилось видео из испанской Валенсии, где подобная очередь растянулась на несколько сотен метров.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в Верховную раду были внесены законопроекты, касающиеся мобилизации. Среди прочего, они подразумевают ограничения на управления банковскими счетами и продление украинских паспортов для уехавших за границу и отказывающихся вернуться в страну по мобилизационной повестке.

Между тем, по данным Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA), к началу ноября текущего года в ЕС было зарегистрировано почти 4 млн украинцев – это на 320 тысяч больше, чем в январе.

Большинство проживают в Германии – 1,17 млн человек, 957 тысяч – в Польше.

Число поданных в 2023 году заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза превысит 1 миллион: на первом месте опять же Германия, где подано 27% от общего количества. На втором месте Франция, на третьем – Италия.

В EUAA считает, что в 2024 году число украинских беженцев в Европе не снизится, а может даже возрасти.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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