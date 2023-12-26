Росстат «подбросил» Крыму туристов

Около 300 официально зарегистрированных в Крыму мест размещения продолжат работать в течение зимнего сезона. 25% из них – санатории. Это треть от числа санаторно-курортных и гостиничных организаций, действовавших в высокий сезон.

На новогодние праздники средняя загрузка составляет примерно 45%.

При этом крымская «туристическая» статистика продолжает удивлять.

Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября глава РК Сергей Аксенов в интервью изданию «Коммерсант – Кубань» утверждал, что по итогам 2023 года турпоток в Крым превысит 4 млн человек. А через несколько дней глава минтуризма Крыма Вадим Волченко заявил телеканалу «Крым 24»:

«Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года – это ориентировочно на 21% – 20% ниже, чем в предыдущий период».

«Но Росстат живет в своем прекрасном мире: по его оценке, за 10 месяцев 2023 года в Крым туристы уже совершили 5,43 млн поездок, что на 43,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,79 млн поездок)», – пишут «Новые Известия». – Так что к данным о динамике внутреннего туризма от Росстата стоит относиться с изрядной долей скепсиса».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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