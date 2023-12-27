В Ялте восстановили газоснабжение

В Ялте завершены работы по возобновлению газоснабжения.

Как уже сообщал «Новый День», газ отключили на 21 улице и в 7 поселках отключили вечером 24 декабря из-за утечки на подземном газопроводе среднего давления.

«Эти дни для Ялты были достаточно прохладными, вернуть газ в дома и учреждения социальной сферы важно было оперативно – к решению проблемы подключились специалисты со всего Крыма. Газ в кратчайшие сроки удалось подключить к домам более 10 тысяч абонентов (в работе остаются 125 адресов, к которым пока не был предоставлен доступ)», – заявила глава города Янина Павленко.

Причину утечки до сих пор не озвучили.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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