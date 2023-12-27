Бюджетников и пенсионеров на Украине предупредили о задержках пенсий и зарплат

Украинских бюджетников и пенсионеров предупредили о возможных задержках пенсий и зарплат. Это коснется и чиновников, заявили в Кабмине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», денег в бюджете страны на социальные выплаты уже давно нет, пенсии и зарплаты выдаются за счет финансовой помощи западных партнеров.

По словам первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко,

в следующем году Украине потребуется внешняя поддержка в размере 37 миллиардов долларов. Дефицит поддержки вернет экономику Украины в режим выживания.

Если деньги не поступят в начале года, с социальными выплатами возникнуть большие проблемы:

«Украине, возможно, придется отложить выплату зарплаты 500 тысячам государственных служащих и 1,4 миллиона учителей, а также пенсии 10 миллионам пенсионерам», – заявили в правительстве страны.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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