В Крыму передумали повышать тарифы на проезд в общественном транспорте

Цена за проезд в общественном транспорте Крыма 1 января не изменится. Соответствующий документ опубликовал Госкомцен РК.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре министр транспорта РК Николай Лукашенко заявил, что Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма, ссылаясь на инфляцию, просит поднять тарифы.

«Вопрос находится в стадии обсуждения», – говорил тогда Лукашенко, отмечая, что повышение, вероятнее всего, произойдет в начале следующего года.

Но, по всей видимости, вопрос отложили до весны. С 1 января в Крыму подорожает только проезд в электричках: тариф по территории республики составит 2 рубля за километр; по территории Краснодарского края – 47 рублей за десятикилометровую зону.

«Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория – 158 рублей. Ранее стоимость проезда составляла 127,98 рублей (рост 24% – прим. РИА «Новый День»).

От станции Анапа до станции Керчь-Южная стоимость проезда составит 530 рублей вместо 488,60 рублей (рост 9%)», – сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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