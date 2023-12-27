В Севастополе охранник детского сада растлевал малышей

В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении бывшего охранника детского сада, обвиняемого в растлении несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, летом текущего года 54-летний мужчина взамен возможности поиграть в видеоигры убеждал 6 и 7-летних воспитанниц детского сада, где он работал охранником, делать фото интимного характера.

Одна из девочек обо всем рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции были установлены еще две девочки, потерпевшие от действий злоумышленника.

«Собрана достаточная доказательная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера», – добавили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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