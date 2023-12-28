Ночью над Крымом уничтожили беспилотники ВСУ

Минувшей ночь дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Об этом заявили в Минобороны России. Никаких подробностей не приводится.

Как уже сообщал «Новый День» ,

Сегодня в 0:38 губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в соцсетях: «В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА.

По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано».

Власти Крыма никаких заявлений не делали, но известно, что с 1:38 до 1:53 перекрывали движение по Крымскому мосту.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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