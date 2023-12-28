Получить бронь от мобилизации на Украине смогут только топ-менеджеры и банкиры

Получить бронь от мобилизации на Украине смогут только работники с высокой зарплатой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно новой инициативе Кабмина согласованной с Офисом президента, бронировать можно будет только сотрудников предприятий со средними зарплатами более 35 тысяч гривен (в 3 квартале 2023 года средняя зарплата в стране составляла 17,9 тысяч).

Таким образом, призыва смогут избежать только топ-менеджеры, высокооплачиваемые чиновники, а также сотрудники банков и страховых компаний, так как в этих сферах высокая средняя зарплата.

Остальные – врачи, энергетики, работники аграрного сектора, промышленности и ВПК будут подлежать мобилизации без права брони.

«На фоне усиления мобилизации эти предприятия ожидает массовый отток персонала, что приведет к падению производства и сокращению налоговых отчислений в бюджет Украины, -отмечают эксперты. – При этом налоговые поступления в бюджет – основной источник финансирования ВСУ, в котором и так не хватает ресурсов для покрытия всех потребностей военных. Теперь их станет еще меньше».

Между тем, депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый в организации схемы по выезду за рубеж уклоняющихся от мобилизации (сам он утверждает, что его преследуют за критику президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака), заявил, что Офис президента пытается «продать» тотальную мобилизацию западным партнерам ради нового кредита.

«Обратите внимание, что проголосована она (мобилизация) будет как раз под саммит ЕС и под решение Конгресса США. При этом, деньги должны зайти/или быть проголосованы, до того, как этот план провалится, потому что выполнить его невозможно, – говорит опальный нардеп. – По сути, этим проектом мобилизации власть идет ва-банк, чтобы убедить партнеров продолжить финансирование. Однако делает одну большую ошибку – желая использовать мобилизацию для удара по рейтингу Залужного, проект опубликовали слишком рано. К моменту, когда его будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой!»

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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