У берегов Севастополя обнаружили неизвестное затонувшее судно

У берегов Севастополя, в районе 35-й Береговой батареи, обнаружили неизвестное затонувшее судно. Его остов обнажился после «шторма века», обрушившегося на Крым в конце ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекордсменка мира по высокогорному погружению на задержке дыхания, тренер сборной Севастополя по подводному спорту Анна Севастьянова решила посмотреть, как после шторма изменился вид «ниже ватерлинии». И обнаружила существенные изменения: вместе песчаных плато появились камни, а в других местах, наоборот, намывы песка сократили глубину на несколько метров.

А в районе 35-й Береговой батареи обнаружилось затонувшее судно, которое раньше на этом месте не наблюдалось.

«Я просто нырнула посмотреть, что интересного может быть на дне, и тут, через какое-то время поняла, что внизу не камень, а нечто рукотворное», – цитирует Анну Севастьянову ForPost.

Беглый осмотр позволил предположить, что судно небольшое и относительно современное – его корпус сделан из металла. Никаких опознавательных знаков на нем рассмотреть пока не смогли.

Анна Севастьянова вместе с коллегами планирует более детально изучить находку, как только позволит погода.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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