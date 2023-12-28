Минобороны Украины собирается заказать анатомических бронежилетов в десятки раз больше, чем женщин на передовой

Минобороны Украины утвердило специальную версию бронежилета, адаптированного для женщин.
Заявляется, что новая броня учитывает анатомические различия между мужским и женским телом, поэтому имеет изогнутую бронеплиту в груди, зауженные плечи и расширенный низ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», весит такой «жилетик» около 10,5 кг.
По мнению экспертов и наблюдателей, самое интересное в этой истории не столько «анатомические особенности» изделия, сколько количество заказанной модификации.
Месяц назад западные СМИ сообщали, что количество женщин-военнослужащих в ВСУ составляет 43,5 тысячи. На передовой из них находятся менее 6 тысяч.
Теперь же стало известно, что Минобороны, основываясь на данных Генштаб Украины, готовит закупку 120 тысяч анатомических бронежилетов. Контракт планируется заключить в январе.
Почему количество заказываемой «брони» в 20 раз превышает число «потребительниц», не уточняется.
Киев, Платон Ефимчук
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