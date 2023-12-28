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Четверг, 28 декабря 2023, 15:38 мск

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Крымчанин расстрелял кредитора, обидевшись на резкое высказывание

Должник из Евпатории расстрелял кредитора, обидевшись на резкое высказывание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба мужчины зарабатывают, продавая землю. Год назад один из них нашел покупателей, а второй помог с подбором участка и продажей, попросив за это 500 тысяч рублей вознаграждения.

Нашедший клиентов согласился, но деньги так и не отдал. И вообще исчез. За это он попросил 500к комиссии.

Несколько дней назад тот, кто подбирал землю, Костя встретил должника с другом в кафе. Тот невозмутимо поздоровался и даже подсел за столик кредитора, а на вопрос, когда будут деньги, так же невозмутимо ответил: никогда. Кредитор оскорбился, сравнил оппонента с фекалиями и заявил, что за одним столом с ним сидеть не будет. На этот раз обиделся уже должник.

Он «несколько раз выстрелил из травмата со словами «Сейчас я его буду убивать», – пишет telegram-канал «Mash на волне». – За это теперь сидит в ИВС с перспективой статьи о покушении на убийство». Пострадавший лечит ранения бедра и головы.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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