Госдолг Украины превысил 5 трлн гривен

Государственный долг Украины превысил 5 трлн гривен. Об этом со ссылкой на Минфин сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 1 декабря государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн гривен или 140,8 млрд долларов в валютном эквиваленте.

По итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% (против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году).

При этом в ноябре рост долга ускорился, составив 164,3 млрд гривен за месяц (+3,3%). На это повлияло привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, займы от Всемирного банка и размещение ОВГЗ, заявил Гетманцев.

За прошедшие 2 года госдолг Украины вырос на 87,6% или 2,3 трлн гривен.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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