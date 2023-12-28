В одном из поселков Крыма елку нарядили в по тарифу «суперэконом»

В поселке Восход Красногвардейского района Крыма елку украсили только на высоте человеческого роста, да и то скромненько.

По словам местных жителей, выложивших фото новогодней «красотки» в соцсетях, уже не первый год общественная елка щеголяет в наряде «суперэконом»: для украшения используют полторы сотни шариков, 200 метров гирлянды и немного мишуры.

Местные чиновники разводят руками: игрушки покупать не на что, а на высоту лезть некому, потому что нет вышки.

«По словам властей пгт, самое печальное – отсутствие вышки. На это нужно 5-6 тысяч, которых нет. В результате ёлку украшают до той высоты, куда могут дотянуться, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Местным предложили проявить инициативу: украсить самим, а не жаловаться».

Симферополь, Лиана Маакоба

© 2023, РИА «Новый День»

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