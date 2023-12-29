В Севастополе монахов выселяют из природного заказника

В Севастополе монахов выселяют из Байдарского заказника. Соответствующее решение принял Балаклавский районный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об обители «Царская Пустынка», появившейся в лесу в нескольких километрах от села Оборонное. Ее настоятель иеродиакон Каллист (Филимонов) утверждает, что монахи Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря получили разрешение на создание поселения от экс-губернатора Дмитрия Овсянникова, который выделили им в безвозмездное пользование около 3 гектаров земли в заказнике «Байдарский». Там монахи в 2020 году построили несколько двухэтажных деревянных зданий.

Но уже весной 2021 года в Севприроднадзоре заявили, что документов, разрешающих строительство, нет. И возбудили административное дело. Которе потом было передано в суд с требованием, обязать ответчика

освободить земельный участок.

Суд это требование поддержал: заказник «Байдарский» является особо охраняемой природной территорией. В его рекреационной зоне, куда входит поселение монахов, а также расположенная в полутора километрах популярное место отдыха «Торопова дача», запрещается строительство, не связанное с охранной территории, нарушение почвенного покрова, изъятие грунта, распашка земель, проведение любых рубок, устройство лагерей. Кроме того, там нельзя самовольно оборудовать тропы, разводить костры, ставить транспорт.

Монахи решение не обжалуют: сейчас огни демонтируют свои здания, чтобы перенеси на новый участок. Завершить процесс обещают к осени 2025 года, ссылаясь на сложность работы с культовыми зданиями и ограниченность человеческого ресурса.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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