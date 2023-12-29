В Севастополе сократили сумму ущерба от урагана

Ущерб от «шторам века» в Севастополе оценивается примерно в 6 млрд рублей. Об этом губернатор Михаил Развожаев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам градоначальника, большую часть этой суммы потребуется потратить на восстановление причальной инфраструктуры – ее всю придется перестраивать.

При этом, заявил Развожаев, знаковые «президентские» объекты, возводимые у моря, не пострадали.

Напомним, ранее губернатор Севастополя заявлял, что предварительно нанесенный ураганом ущерб оценивается в 6,5 млрд рублей: «Правительственной комиссией наша чрезвычайная ситуация была переведена на федеральный уровень реагирования, – говорил градоначальник на аппаратном совещании 4 декабря. – Предварительный ущерб порядка 6,5 млрд рублей, мы заявили, ждем сейчас дальнейшего механизма оценки и доведение этих средств. Дальше уже будем через свои комиссии по линии бизнеса и по линии физических лиц принимать решения о конденсационных выплатах».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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