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Пятница, 29 декабря 2023, 13:44 мск

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Крымчанам выплатят 3,5 млрд рублей в качестве компенсации за шторм

Крымчанам, пострадавшим от урагана, выплатят 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

Как уже сообщал «Новый День», заявления на предоставление компенсационных выплат в связи с повреждением или утратой имущества подали 436 тысяч жителей республики.
По словам Романовской, 453 человека уже получили выплаты в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей, еще 77 тысяч крымчан получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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