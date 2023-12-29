В Крыму озвучили число национализированных объектов

В Крыму национализировали более 2 тысяч 600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока на торгах продано 24 национализированных объекта.

По словам заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолия Заиченко, в бюджет поступило 500 миллионов рублей от национализированных объектов, которые продавались из казны. И еще 1,2 млрд рублей от объектов, продававшихся распорядительной дирекцией имущества Республики Крым.

В 2024 году национализация будет продолжена, заявляют в правительстве РК.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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