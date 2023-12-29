В одном из сел Крыма светофор создает огромную пробку

Жители Симферопольского района жалуются на проблемы с выездом из села Краснолесье: каждое утро там образуется пробка, в которой можно провести от 40 минут до 1 часа.

«А там, на минуточку, 2 школы и 2 детских сада! – пишут крымчане в соцсетях. – Участок пути длиной 200 метров в час пик мы проезжаем за 40 минут. Это вообще как?! А виной тому новый светофор, в котором не отрегулирован секундомер».

По словам крымчан, со старым светофором такой проблемы не было. А сейчас рейсовый автобус выбивается из расписания, люди опаздывают на работу. «Неоднократно обращались в Минтранспорта, они в курсе проблемы, но почему-то решить никак не могут. Неужели так трудно запрограммировать светофор по образцу старого?!« – недоумевают крымчане.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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