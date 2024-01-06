Украина пыталась атаковать Крым крылатыми ракетами

В ночь на 6 января около 00:30 по московскому времени ВСУ пытались атаковать Крым авиационными управляемыми ракетами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», – заявили в ведомстве.
Telegram-канал «Рыбарь» уточнил подробности атаки:
«Пара бомбардировщиков Су-24М осуществила пуск четырех «Сторм Шэдоу» из района Николаева».
Судя по траектории полета, целью были объекты на западном побережье, где накануне наблюдалась наибольшая активность беспилотников.
Симферополь, Мирослава Мельник
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