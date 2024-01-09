Глава Крыма озвучил туристические итоги 2023 года

В Крыму озвучили туристические итоги 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма сообщил: в 2023 году в Крыму побывали 5,2 млн туристов, что на 20 % ниже уровня 2022 года.

58% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.

По словам Аксенова, число отдохнувших в Крыму в течение январских праздников может составить около 180 тыс человек.

«Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составляет более 60 %, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой – 95 % и выше», – заявил глава РК.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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