Рабочий год в Крыму начинается с резкого похолодания и обильных осадков

Новый рабочий год в Крыму начинается с резкого похолодания и обильных осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если накануне вечером на полуострове было 9 градусов тепла, то ночью температура упала до -5 и сегодня днем не поднимется выше 0.

Дождь, идущий со вчерашнего дня переходит в мокрый снег. Объявлено штормовое предупреждение.

«9 января ожидаются местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица, – сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – 9 января северо-восточный ветер усилится до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью -8… -13°, днем -1…-6°.

В течение суток 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок».

Добавим, что обильные снегопады прогнозируются на полуострове до конца недели.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube