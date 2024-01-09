Автопутаница: в Крыму выставили на продажу американский раритет

В Ялте продают раритетный внедорожник International Travelall. Продавец утверждает, что 5 лет (с 1971 по 1976 годы) машина «служила» в консульстве США в Ленинграде, а потом сменила владельца и переехала в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже появилось на одной из популярных торговых интернет-площадок. Объявление любопытно само по себе: в заголовке заявляется, что продается Chevrolet Suburban 5.0 MT, 1973 года выпуска с пробегом 143 тыс км, а в тексте описывается Intеrnаtiоnаl Travеlall, выпущенный не позже 1971 года и с пробегом 131 тыс км. На приложенных фотографиях тоже запечатлен Intеrnаtiоnаl Travеlall.

Напомним, International Harvester Travelall – это модельный ряд полноразмерных универсалов (внедорожников), выпускавшихся американской компанией International Harvester с 1953 по 1975 год. Эти машины стали одними из первых конкурентов Chevrolet Suburban, выпускаемых General Motors.

Как продавец, позиционирующий себя автодилером, мог перепутать эти автомобили, не совсем понятно.

Впрочем, в самом описании тоже много путаницы:

Цена у раритета по нынешним временам невысока: за те же деньги сегодня можно купить только новую «Ладу Гранту» в средней комплектации или авто «в возрасте» и с большим пробегом. Но покупателю придется дополнительно вложить в 50-летнего «американца» много денег: судя по фото, пороги и другие части кузова заржавели, на двигателе коррозия, как машину содержали 25 лет в консервации – неизвестно, что с ней делали последние 5 лет – непонятно.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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