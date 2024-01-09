На северо-западе Крыма произошло коммунальное ЧП

На северо-западе Крыма произошла серьезная коммунальная авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без света осталась часть Джанкойского, Раздольненского и Черноморского районов. Как следствие, в этих территориях нет воды и тепла.

В связи с ЧП в Черноморском районе сегодня закрыты детские сады и сокращены занятия в школах.

Сейчас на местах работают 68 ремонтных бригад ГУП РК «Крымэнерго».

По данным министерства топлива и энергетики РК, на данный момент полностью восстановлено энергоснабжение в Джанкойском и Раздольненском районах. В Черноморском свет обещают вернуть до конца сегодняшнего дня.

О причинах аварии не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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