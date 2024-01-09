На северо-западе Крыма произошло коммунальное ЧП

На северо-западе Крыма произошла серьезная коммунальная авария.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», без света осталась часть Джанкойского, Раздольненского и Черноморского районов. Как следствие, в этих территориях нет воды и тепла.
В связи с ЧП в Черноморском районе сегодня закрыты детские сады и сокращены занятия в школах.
Сейчас на местах работают 68 ремонтных бригад ГУП РК «Крымэнерго».
По данным министерства топлива и энергетики РК, на данный момент полностью восстановлено энергоснабжение в Джанкойском и Раздольненском районах. В Черноморском свет обещают вернуть до конца сегодняшнего дня.
О причинах аварии не сообщается.
Симферополь, Лиана Макоба
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