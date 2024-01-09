В Ялте ищут руководителей для двух популярных курортных поселков

В Ялте объявлен конкурс на замещение вакантных должностей руководителей Симеизского и Кореизского территориальных органов. Об этом сообщили глава администрации города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без руководителей эти поселки остались еще в октябре. До этого в их адрес звучала критика вышестоящего начальства.

Так, 12 июля, посетив Симеиз, мэр Ялты заявила: «Вновь нашли серую зону – участок, где не налажена регулярная уборка. Неприятный сюрприз ждал в Симеизском парке – аттракционы, законность размещения которых вызывает сомнения. Руководителю тероргана выговор. Усматриваю нежелание местной власти контролировать ситуацию».

7 августа администрация Кореиза получила тройку за санитарное состояние и 2 недели на исправление «с последующими кадровыми выводами».

А 10 октября Павленко сообщила: «Руководитель Симеизского тероргана Михаил Константинович Антошкин становится моим помощником, а руководитель Кореиза Рамиль Рамисович Мурсакаев возглавит одно из муниципальных предприятий. На образовавшиеся вакансии в Симеизе и Кореизе объявляем конкурс».

Но прием заявок начался только сегодня и продлится до 29 января включительно. Кандидаты должны иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также стажа муниципальной службы на ведущих или старших должностях не менее 1 года или стажа работы по полученной в вузе специальности не менее 2 лет.

Победители будут определены по итогам собеседования.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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