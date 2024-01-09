Каждый четвертый крымчанин заявил, что пострадал от урагана

Около 495 тысяч крымчан подали заявления на компенсацию ущерба, нанесенного ураганом в ноябре 2023 года – по сути, это каждый четвертый житель республики. Если каждому заявившему выплатить обещанные 10 тысяч, понадобится без малого 5 миллиардов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря глава РК Сергей Аксенов предварительно оценивал ущерб, нанесенный стихией, в 40-42 млрд рублей. Тогда сообщалось о 436 тысячах заявлений о компенсациях.

«По уточненным данным, заявления подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч, – заявил сегодня Аксенов. – При этом 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Еще 120 тысяч человек получат выплаты в ближайшее время – заявка в Министерство финансов РФ уже сформирована.

До 15 февраля эта работа будет полностью завершена.

Кроме того, поступило 607 обращений от крымчан, которым было отказано в выплате по той или иной причине. Важно, чтобы во всех спорных ситуациях решение принималось в индивидуальном порядке, а с гражданами проводилась разъяснительная работа.

Также уже определены подрядчики по восстановлению набережных, на некоторых объектах работы начаты. Однако к началу активного курортного сезона не везде удастся закончить ремонт в полном объеме». О территориях, на которых будут действовать ограничения, обещают сообщить своевременно.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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