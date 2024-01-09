Один месяц польской блокады стоил Украине 860 млн долларов

За один месяц блокады поляками границы Украина потеряла на экспорте-импорте 860 млн долларов. Такие данные сообщил Нацбанк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы, Украина в ноябре недополучила на экспорте 160 млн долларов. Наибольший ущерб отмечен в сфере поставок обработанных пищевых продуктов, древесины, промышленных изделий. Общие потери частично нивелировались активизацией поставок продовольствия и продукции горно-металлургического комплекса по морскому маршруту.

Ноябрьские потери украинских импортеров из-за блокады польской границы и угрозы аналогичных проблем на границе со Словакией оцениваются в 700 млн долларов. Сильнее всего ограничения сказались на закупках продукции машиностроения (легковые авто, бытовая и с/х техника, отдельное промышленное оборудование), химии (удобрения, пластмассы, шины) и потребительских товаров (продовольствие и промизделия). Импорт нефтепродуктов смог переориентироваться на железнодорожные перевозки и вырос на 12%.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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