В течение декабря из Украины эмигрировали 30 тысяч человек, а общая численность украинцев, выехавших за рубеж в течение последних двух лет достигла 6,34 миллионов. Такие данные привел Нацбанк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в Евросоюзе выдали:

Германия – 1,2 млн;

Польша – 0,95 млн;

Чехия – 0,4 млн.

Аналитики НБУ отмечают растущую адаптацию граждан страны за границей. Например, в Чехии 75% украинских мужчин и 69% женщин имеют работу, причем большинство из них (58%) работает полную рабочую неделю, заявляют в ведомстве.

Между тем, экономике Украины остро не хватает людей. В конце 2023 года количество новых вакансий практически достигло уровня декабря 2021 года, но число соискателей значительно снизилось. Наибольший дефицит специалистов зафиксирован в торговле и медицине, существенный спрос отмечен на квалифицированных рабочих.

При этом в стране продолжается тотальная мобилизация: мужчин забирают даже из общественного транспорта.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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