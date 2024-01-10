Крымчанам обещают тысячу километров уличного освещения

Глава Крыма Сергей Аксенов провел аппаратное совещание, в ходе которого подвели итоги 2023 года и определили первоочередные и системные задачи на 2024 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы бюджета Республики Крым в 2023 году превысили запланированные показатели и составили более 76 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета зафиксированы в сумме 297,2 млрд рублей – 99,3 % от запланированного. Все консолидированные бюджеты муниципалитетов исполнены на 99,2 % – это самый высокий показатель за 10 лет.

На социальные выплаты в минувшем году было выделено 390 млн рублей из республиканского бюджета и 155 млн рублей из федерального.

В 2024 году на обустройство территорий в муниципальных образованиях выделено 3,2 млрд рублей. Всего планируется благоустроить 1 тыс 372 территории, в том числе 38 общественных, 98 дворовых и придомовых. Кроме того, будут установлены 1 тыс 159 новых контейнерных и 75 детских площадок.

Поставлена задача до конца 2024 года восстановить порядка 970 км линий уличного освещения в муниципалитетах. Работы будут проводиться за счет местных бюджетов. Помимо этого, планируется строительство 640 км новых электросетей. На эти задачи выделяется около 600 млн рублей.

Министерству здравоохранения РК поручено усилить работу по обеспечению всех медучреждений республики кадрами, особенно специалистами узкого профиля.

Глав администраций и других должностных лиц обязали открыть сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях, чтобы крымчане могли сообщать о своей проблеме непосредственно руководителю, который отвечает за конкретный муниципалитет или участок работы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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