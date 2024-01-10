«Меньше стреляли»: в Крыму подвели «пожарные» итоги новогодних праздников

В Крыму за время новогодних праздников, с 1 по 8 января) произошло 40 пожаров. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по РК Игорь Скуртул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не обошлось без возгораний в новогоднюю ночь: в Судаке в результате короткого замыкания вспыхнула кровля двухэтажного жилого дома. Никто не пострадал, но площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Пожаром было отмечено и Рождество: 7 января в холле 1 этажа кинотеатра «Украина» загорелся аппарат для приготовления попкорна. Произошло это ночью, поэтому в кинотеатре никого не было. Причиной тоже стало короткое замыкание. Огонь тушили около часа, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

По словам Скуртула, неправильная эксплуатация или неисправность электрического и печного оборудования является причиной каждого четвертого пожара, остальные 75% случаев спровоцированы неосторожным обращением с огнем.

В МЧС отмечают: в этом году ни одно возгорание не было вызвано фейерверками. Хотя, несмотря на запрет, крымчане салюты все-таки пускали (и некоторых за это даже привлекли к ответственности).

«Меньше стреляли – меньше травм, и пожаров по этой причине не зафиксировано», – резюмировал Скуртул.

Напомним, в течение 2023 года на пожарах в Крыму погибли 52 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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