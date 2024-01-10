В Феодосии устранить все повреждения после атаки ВСУ обещают к концу недели

В Феодосии завершают восстановление зданий, поврежденных в результате ракетной атаки ВСУ в конце 2023 года.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 26 декабря Украина ударила по феодосийскому порту авиационными управляемыми ракетами. Одни человек погиб, четверо получили ранения.

Пострадали здания в радиусе 1 км это эпицентра взрыва: выбило около 1 тысячи 200 окон, нарушено или сорвано несколько десятков кровель, повреждено несколько стен.

В мэрии заявляют, что основная часть работ в жилом секторе уже завершена: вставлены почти все окна, отремонтировано 45 кровель (для этого были задействованы республиканские резервы стекла, шифера и других материалов). Сейчас в работе оставшиеся 5 кровель и окна верхних этажей на улицах Горького, Ленина и Красноармейской.

Для восстановления ряда задний понадобится больше времени. Так, в школе №4 выбило стекла с южной стороны здания и повредило стену, поэтому дети пока вынуждены обучаться в других учебных заведениях города.

Завершить все работы обещают к концу текущей недели.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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