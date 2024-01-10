Крымчане заваливают главу Крыма жалобами по поводу компенсация пострадавшим от урагана единовременной материальной помощи

Крымчане заваливают главу Крыма вопросами и жалобами по поводу единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей, которую обещали выплатить пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года.

Как уже сообщал «Новый День», заявление на компенсацию подали порядка 495 тысяч крымчан, или каждый четвертый житель РК, а в пересчете не семьи – практически все. Но получили деньги пока только 77 тысяч.

Главе Крыма Сергею Аксенову жалуются, что все документы были собраны и поданы еще в начале в декабря, но с тех пор дело с места не сдвинулось. А некоторым вообще отказывают в компенсации: «Не было ни света, ни воды более трех суток. В списки не включены», – пишут крымчане. «У моих родителей отказ по ЧС, хотя сидели почти двое суток без света. Помогите!!!» «Красноперекопскому району всем отказ, РЭС отсутствия электроэнергии не зафиксировал, хотя неделю ездили обрывы ремонтировали».

«Пгт. Николаевка, ул. Южная была исключена администрацией Симферопольского района не смотря на то, что наша улица была в списке «Крымэнерго» по ЧС! И, согласно постановлению администрации, фактом подтверждения нарушения жизнеобеспечения граждан является информация ресурсоснабжающей организации (то есть, «Крымэнерго»)! Более 200-300 человек администрация Симферопольского района оставила без выплаты и незаконно убрала улицу из списка!»

На последнее сообщение, чиновники, кстати, ответили: «В связи с тем, что данную улицу питают разные подстанции, невозможно рассчитать, сколько часов отсутствовало электроснабжение», – заявили в администрации Симферопольского района, что еще больше возмутило крымчан.

«Большая часть жалоб поступает от людей, проживающих в Симферополе, Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах, – констатировал глава РК Сергей Аксенов. – Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Там, где возникают сомнения, решение должно приниматься комиссионно максимум в течение суток. За каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС».

А крымчане продолжают жаловаться на чиновников:

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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