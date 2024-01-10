В Крыму младенца выбросили в подъезд, чтобы не мешал

В Керчи проводится проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома младенца в беспомощном состоянии.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, вечером 5 января жильцы дома по улице Льва Толстого обнаружили на лестничной клетке плачущего четырехмесячного мальчика. Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями.

«Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, однако соседями характеризуется неудовлетворительно, – сообщили в ведомстве. – Проверка проводится на предмет наличия в действиях законных представителей признаков преступлений, предусмотренных статьями 156 и 125 УК РФ («Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности»)».

Мальчик в данный момент находится в больнице.

«Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие. Из правоохранительных и иных органов истребованы документы с целью изучения обстановки в семье. Будет дана принципиальная оценка родителям на предмет должного ухода за детьми и организации воспитательного процесса в целом», – добавили в ГСУ.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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