Крымчанин нашел блок лунной миссии Peregrine, потерянный американскими астрономами

Сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Василий Румянцев обнаружил пропавший на орбите разгонный блок Centaur американской лунной миссии Peregrine.

Как уже сообщал «Новый День», Peregrine, который должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем более чем за 50 лет, совершившим посадку на Луну, был запущен 8 января с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan. Через 7 часов после старта возникла проблема с двигателем.

А потом исчез разгонный блок Centaur: после выведения лунного модуля американские астрономы-любители не смогли его обнаружить.

«В ходе наблюдений, проведенных в ночь с 9 на 10 января 2024 года научным сотрудником КрАО РАН Василием Румянцевым, «пропавший» разгонник был найден и исследован при помощи телескопа АТ-64, – сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН. – Объект оказался довольно ярким и вращающимся, что, вероятно, не составило дискомфорта клиентам компании Celestis на его борту».

На вопрос, почему астрономы не смогли обнаружить яркий блок, в институте ответили так: «Центр малых планет идентифицировал эту верхнюю ступень с объектом gb00671, найденным крымским астрономом Геннадием Борисовым в ходе систематического поиска астероидов, сближающихся с Землей».

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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