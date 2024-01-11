В Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего

В Феодосии возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, жесткого избившего 17-летнего знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором один подросток избивает другого.

В ходе проверки было установлено, что конфликт произошел днем 3 января в Комсомольском парке. 14-летний ученик одной из школ Феодосии поссорился с 17-летним знакомым. Спор быстро перерос в драку, в ходе которой старший подросток получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении 14-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего из хулиганских побуждений).

«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все участники конфликта. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствием будет дана оценка действиям подростков, снимавших данное видео, обстановке в их семьях, воспитательному и образовательному процессу в учебных заведениях, где обучаются юноши», – добавили в ведомстве.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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