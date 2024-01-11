В Крыму уточнили правила посещения заповедников в 2024 году

В России отмечают День заповедников и национальных парков. Эта дата приурочена к созданию первого в стране государственного заповедника – Баргузинского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент в России насчитывается около 13 тысяч ООПТ общей площадью порядка 240 миллионов гектаров – это более 13% от территории страны.

В Крыму находится 204 ООПТ: 9 из них имеют федеральный статус, 194 – региональный, одна – местный. Общая площадь заповедников превышает 96 тысяч гектаров. По территориям ООПТ регионального значения проходит около 70 туристических маршрутов.

В 2023 году в Крыму только федеральные заповедники посетили около 275 тысяч человек.

В ФГБУ «Заповедный Крым» заявили, что в наступившем году правила посещения ООПТ федерального значения не изменились: попасть туда можно только по разрешению.

«Разрешение оформляется с целью ознакомления посетителей с правилами поведения на особо охраняемых природных территориях», – поясняют в ведомстве. Для крымчан и севастопольцев такое знакомство будет бесплатным, туристам из других регионов придется заплатить по 200 рублей за каждый световой день.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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